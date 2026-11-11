miércoles, 11 de noviembre de 2026

Curuzú Cuatiá: Recuperan elementos sustraídos de un deposito

En la madrugada del sábado 07-11-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en un eficaz accionar, lograron aprehender a un hombre y recuperar elementos que habrían sido sustraídos de un comercio.

El procedimiento se concretó alrededor de las 01:00 horas, cuando personal policial realizaba recorridas por inmediaciones de las calles Monte Caseros y Pueyrredón de esa ciudad, donde observaron a dos hombres que transportaban varias cajas y una bolsa con elementos en su interior, y al advertir la presencia policial, uno de ellos habría emprendido su fuga, mientras el otro fue aprehendido, además se secuestraron tres cajas de vino- marca Cavic- y una bolsa con botellas de vino -marca Balbo-, elementos que según las primeras averiguaciones habrían sido sustraídos del depósito de un comercio.

El hombre junto a todo lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.