Curuzú Cuatiá: Recuperan elementos sustraídos de un deposito

El procedimiento se concretó
alrededor de las 01:00 horas, cuando personal policial realizaba recorridas por
inmediaciones de las calles Monte Caseros y Pueyrredón de esa ciudad, donde
observaron a dos hombres que transportaban varias cajas y una bolsa con
elementos en su interior, y al advertir la presencia policial, uno de ellos
habría emprendido su fuga, mientras el otro fue aprehendido, además se
secuestraron tres cajas de vino- marca Cavic- y una bolsa con botellas de vino
-marca Balbo-, elementos que según las primeras averiguaciones habrían sido
sustraídos del depósito de un comercio.
El hombre junto a todo lo
recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.