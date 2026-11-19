El primero de los procedimientos,
fue realizado alrededor de las 14:30 horas, cuando los efectivos se hallaban
por calles Wenceslao Domínguez y Cartagena, donde divisaron a dos personas
observando el interior de los vehículos estacionados, quienes al ser interceptados
e identificados resultaron ser dos hombres de 24 y 26 años de edad, que no
supieron justificar su presencia ni accionar en el lugar.
De igual forma, siendo las 15:40
horas aproximadamente, por calles Cartagena y Las Piedras, demoraron a dos jóvenes
– de 17 y 18 años de edad-, quienes se encontraban causando disturbios en la vía
pública, sin poder justificar su accionar.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a la Comisaria 8va. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.