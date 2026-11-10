Demoran a dos hombres con pedido de localización

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 19:30 horas, cuando los efectivos recorrían las calles Junin y Paraguay, donde divisaron e identificaron a un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados y no supo justificar su accionar, además, tras las averiguaciones correspondientes, resultó poseer antecedentes policiales y un pedido de localización activo, por lo que fue demorado.
De igual forma, alrededor de las 21:00 horas, los efectivos hallándose por calles Berutti y Pampin, demoraron e identificaron a un hombre de 22 años de edad, el cual se encontraba merodeando el lugar, además, registro antecedentes policiales y un pedido de localización vigente.
Finalmente, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.