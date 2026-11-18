En la mañana del lunes 16-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 5 -G.R.I.M. V-, realizando sus labores de prevención e identificación de personas, concretaron la demora de dos personas quienes circulaban en una motocicleta sin las correspondientes documentaciones.
El procedimiento se concretó alrededor de las
07:30 horas, cuando el personal se encontraba por calles Mercedaria y Alta
Gracia, donde divisaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Zanella
ZB 110cc.- quienes se encontraban observando detenidamente a los transeúntes y
vehículos estacionados, por lo que, tras ser interceptados, resulto que no
contaban con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado ni la
identidad de los mismos, procediendo a su demora.
Al respecto, los demorados junto al rodado
secuestrado fueron trasladados a la Comisaria 15ta. urbana, donde se
continuaron con los tramites de rigor.