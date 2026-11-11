Demoran a dos personas por merodeo

En horas de la mañana del martes 10-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM II), en el marco de tareas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de dos personas que se encontraba merodeando en inmediaciones de viviendas y vehículos estacionados.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 07:00 horas, en la intersección de las calles Guayana y Güemes
de esta ciudad, donde los uniformados, mientras realizaban recorridas
preventivas, observaron a dos personas -un hombre y una mujer- mirando hacia el
interior de automóviles estacionados y distintos domicilios de la zona.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron a identificarlos, tratándose de un hombre -de 32 años y
una mujer de 30 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni
permanencia en el lugar.
Ambos demorados fueron trasladado
a la Comisaría 8va. Urbana, donde se continuaron con las diligencias
correspondientes.