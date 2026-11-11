miércoles, 11 de noviembre de 2026

Demoran a dos personas por merodeo

En horas de la mañana del martes 10-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM II), en el marco de tareas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de dos personas que se encontraba merodeando en inmediaciones de viviendas y vehículos estacionados.

El procedimiento se concretó alrededor de las 07:00 horas, en la intersección de las calles Guayana y Güemes de esta ciudad, donde los uniformados, mientras realizaban recorridas preventivas, observaron a dos personas -un hombre y una mujer- mirando hacia el interior de automóviles estacionados y distintos domicilios de la zona.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificarlos, tratándose de un hombre -de 32 años y una mujer de 30 años de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni permanencia en el lugar.

Ambos demorados fueron trasladado a la Comisaría 8va. Urbana, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.