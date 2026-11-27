El primero de los procedimientos se concretó ayer 26-11-26,
alrededor de las 04:00 horas, cuando los policías, al encontrarse realizando
recorridas de prevención por inmediaciones de las calles Tulipanes y Ballerini,
visualizaron a un hombre que reunía similares características a las de una
persona que, horas antes, habría ingresado a un domicilio ubicado por calles
Las Camelias y Los Claveles, de donde habría sustraído varias gallinas de raza,
circunstancia que habría quedado registrada en las cámaras de seguridad.
El sujeto, al advertir la presencia policial, intentó darse
a la fuga, siendo alcanzado y demorado a escasos metros. Cabe señalar que,
conforme a lo manifestado por el damnificado, habría sido víctima de similares
hechos durante el transcurso de la semana, oportunidad en que le habrían
sustraído varias gallinas de las razas -Sundheimer y Barbezieux-, valuadas en
aproximadamente 250 mil pesos cada una.
Por otra parte, durante la mañana de hoy 27-11-26, alrededor
de las 07:00 horas, en inmediaciones de calle Sicilia y Costanera Norte, los
efectivos visualizaron a un hombre conocido con el alias de “Termidor”, quien
se desplazaba a bordo de una motocicleta –marca Honda Wave de 110 c.c., de
color rojo, sin dominio colocado–.
Al intentar identificarlo, el sujeto abandonó el rodado y se
dio a la fuga, ingresando a un domicilio, de donde salió una mujer que habría
agredido al personal policial mediante golpes de puño y el arrojo de piedras,
intentando impedir el procedimiento.
Ante dicha situación, se solicitó apoyo de otros móviles
policiales, resultando dos efectivos con lesiones de carácter leve durante el
procedimiento, pese a lo cual se logró concretar el secuestro preventivo de la
motocicleta.
En ambos casos, tanto el demorado como el rodado secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Novena Urbana, donde se continúan con los trámites de rigor correspondientes.