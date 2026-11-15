Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

La investigación, dio inicio
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo
ocurrido sobre Avenida Teniente Ibáñez, en el cual, un hombre resulto víctima
de la sustracción de una riñonera, documentaciones varias, dinero en efectivo,
esposas de seguridad y un arma de fuego -marca Bersa, calibre 9mm.-.
Al respecto, tras el análisis de
las cámaras de seguridad y las investigaciones realizadas, en horas del
mediodía de ayer, cuando los efectivos se encontraban sobre Avenida Teniente
Ibañez y pasaje Las Flores, lograron localizar e identificar al presunto autor
del hecho, un hombre – alias Mesi, de 41 años de edad-, quien posee
antecedentes policiales-, además, el mismo llevaba consigo los elementos que
fueron denunciados como sustraídos, siendo aprehendido y los elementos
secuestrados bajo las formalidades legales.
Finalmente, lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.