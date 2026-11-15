domingo, 15 de noviembre de 2026

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En la jornada de ayer 14-11-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un hecho delictivo que se investiga por -supuesto robo-, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar un minucioso trabajo investigativo, lograron localizar y aprehender al presunto autor del hecho y recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

La investigación, dio inicio luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido sobre Avenida Teniente Ibáñez, en el cual, un hombre resulto víctima de la sustracción de una riñonera, documentaciones varias, dinero en efectivo, esposas de seguridad y un arma de fuego -marca Bersa, calibre 9mm.-.

Al respecto, tras el análisis de las cámaras de seguridad y las investigaciones realizadas, en horas del mediodía de ayer, cuando los efectivos se encontraban sobre Avenida Teniente Ibañez y pasaje Las Flores, lograron localizar e identificar al presunto autor del hecho, un hombre – alias Mesi, de 41 años de edad-, quien posee antecedentes policiales-, además, el mismo llevaba consigo los elementos que fueron denunciados como sustraídos, siendo aprehendido y los elementos secuestrados bajo las formalidades legales.

Finalmente, lo recuperado junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.