En la tarde de hoy 18-11-26, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas -patrulla motorizada-, realizando recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un sujeto que trasladaba dos bicicletas de dudosa procedencia.
El procedimiento, fue realizado
pasadas las 19:00 horas, cuando los efectivos circulaban por inmediaciones de
las calles Luis Braille entre Medrano y Fray Cayetano Rodríguez, donde
divisaron a un hombre trasladando dos bicicletas, quien al ser interceptado, no
pudo acreditar la propiedad de los mismos, por lo que fue demorado y las
bicicletas secuestradas.
Al respecto, el demorado y lo
secuestrado fueron trasladados a las Comisaria 16ta Urbana, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.