El primer procedimiento, fue
realizado alrededor de las 13:00 horas, cuando los efectivos del -GRIM II- se
encontraban en la intersección de las calles Medrano y Cuba, donde divisaron a
un hombre que se encontraba observando el interior de los domicilios y los
vehículos estacionados, quien, al ser interceptado, se trataba de un hombre -de
24 años de edad-, quien no supo justificar su accionar ni permanencia en el
lugar, por lo que fue demorado.
Posteriormente, pasadas las 15:30
horas, los funcionarios del -GRIM V- hallándose de recorrida por las calles
Larratea y Moratín, divisaron a un sujeto que trasladaba un cuadro de
bicicleta, quien, al notar la presencia policial, acelera sus pasos, siendo
alcanzo a los pocos metros, y al ser identificado se trataba de un menor de
edad, quien no supo justificar la procedencia del rodado, además, poseía entre
sus pertenencias un arma blanca -cuchillo-, por lo que fue demorado.
Al respecto, los demorados y lo
secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.