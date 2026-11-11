miércoles, 11 de noviembre de 2026

Demoraron a un hombre en tareas de prevención

En horas de la madrugada de hoy 11-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre.

El procedimiento se concretó alrededor de las 02:00 horas, en inmediaciones de Avenida Maipú y calle Las Cuevas, cuando los efectivos observaron a un sujeto que se encontraba mirando detenidamente los vehículos estacionados en la zona, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, siendo demorado.

Por tal motivo, el demorado fue trasladado a la Comisaría Décimo Quinta Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor.