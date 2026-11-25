La investigación dio inicio luego
de que el personal tomó conocimiento de un ilícito ocurrido en una de las
boleterías de la terminal de ómnibus de esta ciudad, donde un hombre mayor de
edad, aparentemente brindo falsos datos personales y compro un pasaje a la
Ciudad de Goya, el cual, habría abonado con transferencia, sin embargo, el pago
no se concretó.
En ese contexto, mediante una
paciente tarea investigativa conjuntamente a los informes suministrados por la
Comisaría Distrito 1ra. De Goya, la Dirección Nacional de Migraciones, INTERPOL
y Gendarmería Nacional Argentina, se logró identificar y localizar al hombre de
nacionalidad venezolana, en la ciudad de Goya, quien además no contaba con las
documentaciones correspondientes, ni había registros de su ingreso legal al
país, por lo que, con la intervención de la Unidad Fiscal, se procedió a su
detención.
Al respecto, el detenido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la Ciudad de Corrientes, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.