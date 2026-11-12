Demoraron a un hombre y en poder del mismo secuestraron un arma blanca

En la mañana de ayer 11-11-26, personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV-, realizando patrullajes preventivos, demoraron a un hombre por merodeo y entre sus pertenencias, secuestraron un arma blanca.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 10:00 horas, cuando los efectivos divisaron por calles
Escalada y Lanari, a un hombre que observaba detenidamente los comercios del
lugar y a los transeúntes, por lo que, procedieron a su identificación,
resultando ser -alias, Chulo, mayor de edad-, quien no supo justificar su
accionar, además, en su poder, secuestraron un cuchillo sin mango.
El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Vigésima Cuarta Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.