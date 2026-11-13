Demoraron a un hombre y secuestraron una moto en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
se concretó alrededor de las 01:00 horas, cuando los efectivos observaron a un
sujeto que circulaba en una motocicleta de 110 c.c., realizando maniobras
peligrosas poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros y al
intentar identificarlo, el conductor emprendió su huida, abandonando el rodado
en inmediaciones por calles Igarzábal y Hortencio Quijano. Ante esta situación,
se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Motomel DLX
110c.c-.
Por otra parte, cerca de las
03:30 horas, en inmediaciones de las calles Argentina y Cura Brochero,
demoraron a un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos
estacionados, teniendo en su poder dos puntales de madera tipo T, cuya
procedencia no supo justificar, procediendo al secuestró preventivo de dichos
elementos.