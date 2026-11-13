viernes, 13 de noviembre de 2026

Demoraron a un hombre y secuestraron una moto en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 13-11-26, Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos llevaron adelante diferentes procedimientos, que culminaron con el secuestro preventivo de una motocicleta y la demora de un hombre.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 01:00 horas, cuando los efectivos observaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta de 110 c.c., realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros y al intentar identificarlo, el conductor emprendió su huida, abandonando el rodado en inmediaciones por calles Igarzábal y Hortencio Quijano. Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Motomel DLX 110c.c-.

Por otra parte, cerca de las 03:30 horas, en inmediaciones de las calles Argentina y Cura Brochero, demoraron a un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, teniendo en su poder dos puntales de madera tipo T, cuya procedencia no supo justificar, procediendo al secuestró preventivo de dichos elementos.

En ambos procedimientos, los elementos y el demorado fueron trasladados a la Comisaria jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias de rigor.