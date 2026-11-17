El procedimiento fue realizado alrededor de las 12:00 horas, cuando los uniformados recorrían las inmediaciones de Avenida Costanera y calle Salta, donde observaron a un joven a bordo de una motocicleta sin plásticos, a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.
En ese contexto, por Avenida Costanera y calle Cordoba lograron detener la marcha del mismo, siendo identificado como un hombre de 24 años de edad, quien no contaba con las documentaciones del rodado ni su documento nacional de identidad, procediendo al secuestro de la motocicleta y a la demora del mismo.
Posteriormente, el joven junto a lo secuestrado fue trasladado a la Comisaria 3ra. Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.