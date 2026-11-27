Ayer 26-11-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Mocoretá, en el marco de las tareas investigativas vinculadas por supuesta infracción a la Ley Provincial Nro. 6725 de Estupefacientes, lucha contra el narcomenudeo, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Industrial de dicha localidad, obteniendo resultado positivo.
El procedimiento contó con la
colaboración de personal de Investigaciones de dicha comisaría, de la unidad
regional Nº3 Curuzú Cuatia y del Grupo de Tareas Operacionales -GTO- de Colonia
San Francisco, oportunidad en la que los uniformados lograron el secuestro de
34 dosis de cocaína y ocho dosis de marihuana, $45.000 en efectivo y tres
teléfonos celulares, como así también procedieron a la detención de dos
personas mayores de edad (un hombre y una mujer).
Al respecto, las personas
detenidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia,
en tanto en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de
rigor correspondientes.