Detienen a un hombre con pedido de captura y secuestran una moto adulterada

Efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre, que tras las primeras averiguaciones, registro poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y un pedido de captura activo, además, secuestraron la motocicleta en la que circulaba.
El procedimiento fue concretado
por los citados efectivos, quienes demoraron e identificaron a un hombre -alias
Planeta, mayor de edad-, quien circulaba en una motocicleta -marca Motomel
Blitz 110cc.- la cual, tras las inspecciones, resulto hallarse aparentemente
adulterada.
Al respecto, el demorado junto al
rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a
la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los
tramites de rigor.