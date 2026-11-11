miércoles, 11 de noviembre de 2026

Detienen a un hombre con pedido de captura y secuestran una moto adulterada

Efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre, que tras las primeras averiguaciones, registro poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y un pedido de captura activo, además, secuestraron la motocicleta en la que circulaba.

El procedimiento fue concretado por los citados efectivos, quienes demoraron e identificaron a un hombre -alias Planeta, mayor de edad-, quien circulaba en una motocicleta -marca Motomel Blitz 110cc.- la cual, tras las inspecciones, resulto hallarse aparentemente adulterada.

Al respecto, el demorado junto al rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.