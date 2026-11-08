Detienen a un joven tras matar a puñaladas a su padre en Estación Torrent

Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 21:30 horas, cuando el
personal policial tomó conocimiento sobre una persona lesionada con un arma
blanca en una estancia del mencionado Paraje, por lo que al arribar al lugar
los efectivos hallaron a un hombre de apellido Aguirre -69 años de edad-, quien
por causas y circunstancias que se tratan de esclarecer, habría protagonizado
un supuesto altercado con su hijo, un joven de 26 años de edad, resultando con
una herida compatible con un arma blanca lo que produjo su fallecimiento.
Por tal motivo, se procedió a la
aprehensión del presunto autor y al secuestro de un arma blanca, elemento que
será sometido a las pericias correspondientes.
En tanto, en la citada
dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor, con
conocimiento de la autoridad judicial competente.