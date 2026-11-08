domingo, 8 de noviembre de 2026

Detienen a un joven tras matar a puñaladas a su padre en Estación Torrent

En la noche de ayer 07-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Torrent en colaboración con la unidad fiscal de investigación, llevan adelante tareas investigativas en relación con un hecho registrado en el Paraje Pirayu, donde un hombre de 69 años aparentemente tras mantener un altercado familiar con su hijo resulto con herida compatible con un arma blanca, lo que produjo su fallecimiento.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 21:30 horas, cuando el personal policial tomó conocimiento sobre una persona lesionada con un arma blanca en una estancia del mencionado Paraje, por lo que al arribar al lugar los efectivos hallaron a un hombre de apellido Aguirre -69 años de edad-, quien por causas y circunstancias que se tratan de esclarecer, habría protagonizado un supuesto altercado con su hijo, un joven de 26 años de edad, resultando con una herida compatible con un arma blanca lo que produjo su fallecimiento.

Por tal motivo, se procedió a la aprehensión del presunto autor y al secuestro de un arma blanca, elemento que será sometido a las pericias correspondientes.

En tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial competente.