Efectivos de la Prefectura Naval
Argentina rescataron durante la noche a dos jóvenes de 18 y 25 años que habían
quedado a la deriva en aguas del río Paraná, a la altura de la localidad
correntina de Bella Vista, luego de que la embarcación en la que navegaban
diera vuelta campana.
El procedimiento se inició
alrededor de las 23:30, mientras personal de la Fuerza realizaba una recorrida
fluvial preventiva a la altura del kilómetro 1050, fuera del canal de
navegación. En ese sector, los uniformados observaron una luz de linterna sobre
la superficie del río y se dirigieron de inmediato a verificar la situación.
Al arribar al punto, hallaron a
los dos jóvenes manteniéndose a flote y sujetos a una embarcación amarilla tipo
piraguón que estaba invertida. De inmediato, los efectivos desplegaron una
maniobra de asistencia mediante la cual lograron subir a ambos a bordo,
brindarles resguardo y contención, adrizar el piraguón y trasladarlos hasta el
puerto local.
Una vez en tierra firme, se
solicitó la intervención sanitaria. Una ambulancia del Hospital El Salvador
acudió al muelle y el personal médico constató que los dos jóvenes presentaban
buen estado general de salud.
Fuente: diarioepoca.com.ar