El primero de los procedimientos
lo realizaron, efectivos del GRIM V, alrededor de las 23.30 horas, en
inmediaciones de las calles Aconcagua y Tupungato, cuando demoraron a dos
jóvenes -mayores de edad-, que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Honda
Wave de 110 cc-, transportando una rueda y varios repuestos de motocicletas,
cuya procedencia no pudieron justificar.
Por una parte, efectivos del GRIM
II, durante recorridas preventivas, demoraron a dos hombres en inmediaciones de
las calles Cartagena y Susini, y de la avenida Cazadores Correntinos y Río
Bermejo, respectivamente. El primero habría estado ocasionando disturbios en la
vía pública, mientras que el segundo fue localizado tras una alerta del Sistema
Integral de Seguridad 911, por encontrarse presuntamente observando el interior
de locales comerciales y vehículos estacionados.
Asimismo, efectivos del GRIM V,
en inmediaciones de las calles Loreto y Yofre de esta ciudad, demoraron a un
sujeto de alias “tapichi” -mayor de edad- quien habría estado observando
viviendas y vehículos estacionados.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.