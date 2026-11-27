En la mañana de hoy 27-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II (GRIM II), en el marco de las recorridas de prevención de ilícitos que desarrollan en distintos sectores de la ciudad, procedieron a la demora de un joven para averiguación de sus antecedentes.
El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 07:00 horas, en inmediaciones de las calles Nicaragua y pasaje
Arrúa, donde los uniformados procedieron a identificar al joven de 22 años de
edad, quien no contaba con su documento de identidad ni pudo justificar su
presencia en el lugar.
Al respecto, el demorado fue
trasladado a la Comisaría Decimoctava Urbana, a fin de continuar con las
averiguaciones y diligencias de rigor correspondientes.