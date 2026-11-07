sábado, 7 de noviembre de 2026

Policías auxiliaron y trasladaron a una beba que necesitaba asistencia médica

En horas del mediodía de ayer 06-11-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Patrulla Metropolitana, realizando recorridas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, concretaron un rápido y eficaz procedimiento, trasladando a una beba de dos meses que necesitaba asistencia médica.

El procedimiento, se concretó alrededor de las 12:00 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta radial de que un domicilio ubicado por calle Ibera y Potosí de nuestra Ciudad, se encontraba una menor de dos meses de edad, la cual, aparentemente habría inhalado gas de una heladera que se encontraba en reparación en la zona donde se hallaba la misma, por lo que, al llegar, los efectivos constataron que presentaba signos vitales, pero a su vez, no respondía favorablemente, trasladándola junto a su madre de manera inmediata al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde fue atendida por profesionales médicos del servicio de emergencias.

En este sentido, La Policía de Corrientes destaca y reconoce el compromiso de los efectivos intervinientes, resaltando la capacidad de respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia, reafirmando el compromiso institucional de proteger y servir a la comunidad, incluso en los momentos más críticos.