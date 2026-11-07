Policías auxiliaron y trasladaron a una beba que necesitaba asistencia médica

El procedimiento, se concretó alrededor de las
12:00 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta radial de que un
domicilio ubicado por calle Ibera y Potosí de nuestra Ciudad, se encontraba una
menor de dos meses de edad, la cual, aparentemente habría inhalado gas de una
heladera que se encontraba en reparación en la zona donde se hallaba la misma,
por lo que, al llegar, los efectivos constataron que presentaba signos vitales,
pero a su vez, no respondía favorablemente, trasladándola junto a su madre de
manera inmediata al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde fue atendida por
profesionales médicos del servicio de emergencias.
En este sentido, La Policía de Corrientes
destaca y reconoce el compromiso de los efectivos intervinientes, resaltando la
capacidad de respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia, reafirmando
el compromiso institucional de proteger y servir a la comunidad, incluso en los
momentos más críticos.