El CyberMonday llegó a Tienda Más BanCo: 24 cuotas  sin interés y descuentos durante toda la Cyber Week 

El Banco de Corrientes se suma al Cyber Monday 2026 en Tienda Más BanCo, su plataforma de e-commerce, con una propuesta que combina financiación, descuentos y envíos gratis en productos seleccionados en múltiples categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, deporte, belleza y juguetería, entre otras.
Desde este lunes y hasta el domingo 8 de noviembre, la tienda ofrece una amplia variedad de productos con hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, además de envíos gratis en productos seleccionados, en el marco del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Con miles de productos disponibles, el Cyber Monday ofrece oportunidades en rubros como tecnología, electrodomésticos, hogar, deporte, belleza, movilidad y juguetería, y acceder a descuentos en productos seleccionados con una financiación extendida. A su vez, los clientes pueden potenciar el ahorro utilizando los puntos acumulados por consumos con sus tarjetas de crédito, una alternativa que permite reducir el costo final de cada compra durante el evento.
Las ofertas disponibles en la plataforma permanecerán activas durante toda la Cyber Week, consolidándose como una ventana clave para comprar eso que estabas postergando y acceder a beneficios especiales dentro del ecosistema digital del Banco de Corrientes. También quienes aún no sean clientes pueden sumarse: la tienda permite explorar los productos y gestionar el alta de tu cuenta y tarjeta de crédito para comenzar a operar.
Para aprovechar todas las promociones, los usuarios pueden ingresar desde su App Más BanCo o Banca Web o directamente desde www.tiendamasbanco.com.ar con sus credenciales bancarias. Los medios de pago habilitados son: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos con QR a través de MODO.