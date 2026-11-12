jueves, 12 de noviembre de 2026

En diferentes procedimientos demoran a tres hombres y secuestran un arma blanca

En la jornada de ayer, en el marco de las tareas de prevención de ilícitos, efectivos policiales dependientes de distintas áreas llevaron adelante procedimientos en diferentes sectores de esta ciudad, que culminaron con la demora de cuatro hombres y el secuestro de un arma blanca.

El primero de los procedimientos se concretó en inmediaciones de las calles La Rioja y 9 de Julio, donde efectivos del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada- demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el lugar, además tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría antecedentes policiales.

En otro procedimiento, en calles San Juan y 9 de Julio, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 -G.R.I.M. III-, observaron a un hombre mayor de edad que miraba hacia el interior de vehículos y comercios de la zona, por lo que fue demorado y según las averiguaciones realizadas el mismo registraría antecedentes policiales.

Finalmente, en inmediaciones de las calles Facundo y Pedro de Esnaola, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -G.R.I.M. IV- que realizaban recorridas preventivas identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, quien aparentemente tras las correspondientes averiguaciones resulto que registraría pedido de captura.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde se continúan con las actuaciones de rigor.