En diferentes procedimientos demoran a tres hombres y secuestran un arma blanca

El primero de los procedimientos
se concretó en inmediaciones de las calles La Rioja y 9 de Julio, donde
efectivos del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando
Patrulla Motorizada- demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba
observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, sin poder
justificar su presencia en el lugar, además tras las primeras averiguaciones
resulto que el mismo registraría antecedentes policiales.
En otro procedimiento, en calles
San Juan y 9 de Julio, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada
Nº3 -G.R.I.M. III-, observaron a un hombre mayor de edad que miraba hacia el
interior de vehículos y comercios de la zona, por lo que fue demorado y según
las averiguaciones realizadas el mismo registraría antecedentes policiales.
Finalmente, en inmediaciones de
las calles Facundo y Pedro de Esnaola, efectivos policiales del Grupo de
Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -G.R.I.M. IV- que realizaban recorridas
preventivas identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad que se encontraba
observando domicilios y vehículos estacionados, quien aparentemente tras las
correspondientes averiguaciones resulto que registraría pedido de captura.
En todos los casos, los demorados
fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde se
continúan con las actuaciones de rigor.