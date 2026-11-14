sábado, 14 de noviembre de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas

En la mañana de ayer 13-11-26, personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando tareas de contralor e identificación de personas, concretaron la demora de dos hombres.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 10:30 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles Aconcagua y Las Canarias, donde divisaron a un hombre que observaba detenidamente los domicilios del lugar y al ser identificado como mayor de edad, no supo justificar su accionar, siendo demorado posteriormente. 

De igual forma, pasadas las 11:30 horas, el mismo personal recorría por calle Nº 521, donde observaron a un hombre causando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes del lugar, procediendo a su demora, siendo identificado como mayor de edad.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.