En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 10:30 horas, cuando los efectivos se hallaban por
calles Aconcagua y Las Canarias, donde divisaron a un hombre que observaba
detenidamente los domicilios del lugar y al ser identificado como mayor de
edad, no supo justificar su accionar, siendo demorado posteriormente.
De igual forma, pasadas las 11:30
horas, el mismo personal recorría por calle Nº 521, donde observaron a un
hombre causando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes del
lugar, procediendo a su demora, siendo identificado como mayor de edad.
Al respecto, los demorados fueron
trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se
continuaron con los tramites de rigor.