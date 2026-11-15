En distintos procedimientos demoraron a varias personas, secuestraron un arma blanca y elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento, fue
concretado cuando los efectivos fueron alertados vía radial, acerca de una riña
en la vía pública sobre calle Nicaragua al 2900 aproximadamente, por lo que
rápidamente acuden al lugar y observaron a un grupo de personas, quienes, al
ver la presencia policial huyeron en diferentes direcciones, logrando demorar e
identificar a un hombre de 27 años de edad por calle Sandra Romero, quien no
supo justificar su accionar.
De igual forma, hallándose por
calles Valdés Peña y Francia, divisaron a una persona merodeando, observando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la zona, además, tras
proceder a su identificación resultó ser de 29 años de edad, quien entre sus
pertenencias llevaba un arma blanca -cuchillo- el cual fue secuestrado y el
hombre demorado.
Por último, en circunstancias que
recorrían por calles Medrano y Cartagena, observaron a un sujeto que trasladaba
una pala ancha, por lo que, al proceder a su identificación, siendo un hombre
de 26 años de edad, el mismo no supo justificar la procedencia del elemento,
por lo que fue demorado.
Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes a cada caso.