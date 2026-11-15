domingo, 15 de noviembre de 2026

En distintos procedimientos demoraron a varias personas, secuestraron un arma blanca y elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, concretaron diferentes procedimientos, demoraron a tres personas y secuestraron varias cosas.

El primer procedimiento, fue concretado cuando los efectivos fueron alertados vía radial, acerca de una riña en la vía pública sobre calle Nicaragua al 2900 aproximadamente, por lo que rápidamente acuden al lugar y observaron a un grupo de personas, quienes, al ver la presencia policial huyeron en diferentes direcciones, logrando demorar e identificar a un hombre de 27 años de edad por calle Sandra Romero, quien no supo justificar su accionar.

De igual forma, hallándose por calles Valdés Peña y Francia, divisaron a una persona merodeando, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la zona, además, tras proceder a su identificación resultó ser de 29 años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba un arma blanca -cuchillo- el cual fue secuestrado y el hombre demorado.  

Por último, en circunstancias que recorrían por calles Medrano y Cartagena, observaron a un sujeto que trasladaba una pala ancha, por lo que, al proceder a su identificación, siendo un hombre de 26 años de edad, el mismo no supo justificar la procedencia del elemento, por lo que fue demorado.

Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes a cada caso.