miércoles, 4 de noviembre de 2026

En distintos procedimientos la Policía demoró a varias personas y secuestró un arma blanca

En la noche de ayer y madrugada del lunes 02-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. 1,2y5-, realizando sus labores de prevención, concretaron varios procedimientos, donde demoraron a siete personas y secuestraron un arma blanca.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 22:30 horas, cuando el personal del -G.R.I.M. V-, se encontraba en inmediaciones de las Avenidas Maipú y Teniente Ibañez, donde fueron alertados por el SIS 911, sobre una personas observando los domicilios y vehículos estacionados, por lo que acudieron rápidamente, e identificaron a un hombre -de  28 años de edad-, quien portaba entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo-, y tras realizar las primeras averiguaciones, registraba antecedentes policiales, por lo que fue demorado. 

De igual forma, momento en que los efectivos del -G.R.I.M I- se desplazaban por las calles Don Bosco y San Martin, observaron a dos personas incitando a la violencia a los transeúntes del lugar ocasionando disturbios, por lo que fueron demorados, tratándose de dos hombres – de 26 y 41 años de edad-.

Seguidamente, efectivos del -G.R.I.M- II-, en circunstancias que recorrían por las calles Turin y Palermo, divisaron a un sujeto merodeando, observando el interior de los domicilios y quien tras ser identificado no supo justificar su permanencia en el lugar, tratándose de un hombre -de 22 años de edad- quien, además, poseía entre sus pertenencias elementos de dudosa procedencia como ser una planchita de cabello y una cartera, que tampoco supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado y los elementos secuestrados.

Así mismo, estos mismos funcionarios, hallándose en la intersección de las calles Trento y Tupac Amaru, demoraron a un hombre -de 22 años de edad-, por hallarse observado el interior de los vehículos estacionados y molestando a los transeúntes del lugar, generando intranquilidad a los vecinos de la zona.

Por último, personal de este mismo grupo, recorriendo en inmediaciones de las calles Loreto y calle Nº 4, procedieron a la demora de dos hombres de -22 y 24 años de edad- por encontrarse insultando a los transeúntes del lugar, en aparente estado de ebriedad, generando disturbios.

Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.