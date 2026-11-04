En distintos procedimientos la Policía demoró a varias personas y secuestró un arma blanca

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 22:30 horas, cuando el personal del -G.R.I.M. V-, se
encontraba en inmediaciones de las Avenidas Maipú y Teniente Ibañez, donde
fueron alertados por el SIS 911, sobre una personas observando los domicilios y
vehículos estacionados, por lo que acudieron rápidamente, e identificaron a un
hombre -de 28 años de edad-, quien
portaba entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo-, y tras realizar las
primeras averiguaciones, registraba antecedentes policiales, por lo que fue
demorado.
De igual forma, momento en que
los efectivos del -G.R.I.M I- se desplazaban por las calles Don Bosco y San
Martin, observaron a dos personas incitando a la violencia a los transeúntes
del lugar ocasionando disturbios, por lo que fueron demorados, tratándose de
dos hombres – de 26 y 41 años de edad-.
Seguidamente, efectivos del
-G.R.I.M- II-, en circunstancias que recorrían por las calles Turin y Palermo,
divisaron a un sujeto merodeando, observando el interior de los domicilios y
quien tras ser identificado no supo justificar su permanencia en el lugar,
tratándose de un hombre -de 22 años de edad- quien, además, poseía entre sus
pertenencias elementos de dudosa procedencia como ser una planchita de cabello
y una cartera, que tampoco supo justificar su procedencia, por lo que fue
demorado y los elementos secuestrados.
Así mismo, estos mismos
funcionarios, hallándose en la intersección de las calles Trento y Tupac Amaru,
demoraron a un hombre -de 22 años de edad-, por hallarse observado el interior
de los vehículos estacionados y molestando a los transeúntes del lugar,
generando intranquilidad a los vecinos de la zona.
Por último, personal de este
mismo grupo, recorriendo en inmediaciones de las calles Loreto y calle Nº 4,
procedieron a la demora de dos hombres de -22 y 24 años de edad- por
encontrarse insultando a los transeúntes del lugar, en aparente estado de ebriedad,
generando disturbios.
Al respecto, los demorados junto
a lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias
jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.