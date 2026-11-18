El primero de los procedimientos
se concretó durante la madrugada de ayer 17-11-26, alrededor de las 00:30
horas, en inmediaciones de la avenida Gobernador Pujol y calle Vélez Sarsfield,
donde efectivos policiales pertenecientes al Comando Patrulla observaron a un
hombre que se encontraba mirando hacia el interior de los domicilios, por lo
que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad,
quien llevaba consigo una bolsa que contenía diversos elementos, entre ellos
una tabla con varios enchufes, una batería de motocicleta, un disco de corte
diamantado, un reflector LED y un regulador de voltaje, cuya procedencia no
pudo justificar, siendo demorado y los elementos secuestrados.
Por otra parte, cerca de las
03:00 horas, efectivos del Grupo de Intervención Rápida Motorizada Nº5
-G.R.I.M. V-, en Avenida La Paz y calle Santa Cruz observaron a un sujeto
mirando hacia el interior de domicilios y vehículos estacionados, por ello
procedieron a su identificación y demora, tratándose de un hombre mayor de
edad, quien tras las primeras averiguaciones resultó que registraría
antecedentes policiales
En ambos procedimientos los
demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes,
donde se continúan con las actuaciones de rigor.