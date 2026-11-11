En operativo conjunto secuestran 26 motocicletas y 6 automóviles

Los controles fueron realizados
sobre Avenida Independencia y Medrano, Avenida Cazadores Correntinos al 4800,
Avenida Cazadores y Chacabuco, Patagonia y Paysandú, calle Asunción al 2800,
Sánchez de Bustamante y Necochea, Hawái y Las Piedras, entre otros.
Como resultado del dispositivo
implementado, se secuestró un aproximado de 26 motocicletas y 6 automóviles,
donde, en algunos casos, sus conductores protagonizaban conductas riesgosas en
la vía pública, poniendo en peligro tanto su integridad como la de terceros, y
en otros, no contaban con las documentaciones correspondientes.
Además, tras las primeras
averiguaciones, una de las motocicletas secuestradas resulto con pedido de
secuestro activo, denunciada como sustraída días atrás, siendo puesta a
disposición de la Unidad Fiscal interviniente.
Cabe señalar que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para potenciar la seguridad vial y ciudadana, promoviendo una convivencia segura en la vía pública.