miércoles, 11 de noviembre de 2026

En operativo conjunto secuestran 26 motocicletas y 6 automóviles

Durante el fin de semana, efectivos policiales de diferentes áreas de manera conjunta y coordinada con personal de la Dirección de Tránsito Municipal de la Ciudad de Corrientes, en el marco de operativos nocturnos diagramados para reforzar la prevención y seguridad vial, desplegaron controles de motocicletas e identificación de personas, en distintos puntos estratégicos orientados a desalentar la circulación de grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas.

Los controles fueron realizados sobre Avenida Independencia y Medrano, Avenida Cazadores Correntinos al 4800, Avenida Cazadores y Chacabuco, Patagonia y Paysandú, calle Asunción al 2800, Sánchez de Bustamante y Necochea, Hawái y Las Piedras, entre otros. 

Como resultado del dispositivo implementado, se secuestró un aproximado de 26 motocicletas y 6 automóviles, donde, en algunos casos, sus conductores protagonizaban conductas riesgosas en la vía pública, poniendo en peligro tanto su integridad como la de terceros, y en otros, no contaban con las documentaciones correspondientes.

Además, tras las primeras averiguaciones, una de las motocicletas secuestradas resulto con pedido de secuestro activo, denunciada como sustraída días atrás, siendo puesta a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.     

Cabe señalar que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para potenciar la seguridad vial y ciudadana, promoviendo una convivencia segura en la vía pública.