miércoles, 11 de noviembre de 2026

En operativos de prevención demoraron a 12 personas y secuestraron una motocicleta

Efectivos de diferentes áreas de la Policía de Corrientes, en el marco de los distintos dispositivos de seguridad y prevención de ilícitos que se desarrollan en la ciudad llevaron adelante diversos operativos de control e identificación de personas, que permitieron la demora de un total de 12 personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

Uno de los procedimientos se concretó durante la jornada del lunes 09-11-26, entre las 19:00 y las 23:00hs, cuando personal del Comando de Patrullas -motorizada- implementó un operativo Interjurisdiccional barrido en la zona céntrica, abarcando las jurisdicciones de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta Urbana.

Como resultado de estas tareas, se procedió a la demora de diez personas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a la Comisaría Primera y seis a la Comisaría Cuarta, para continuar con las diligencias correspondientes.

Por otra parte, personal del GRIM IV y del comando de patrullas, desarrollaron otro operativo preventivo en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta Urbana, que finalizó alrededor de las 22:00, con una persona demorada, quien fue trasladada a la citada dependencia jurisdiccional.

Asimismo, en el marco de las recorridas preventivas realizadas en horario matutino, efectivos del GRIM V llevaron adelante controles por distintos sectores comprendidos entre las avenidas La Paz, Patagonia y calles Teniente Ibáñez, Arequipa, Teniente Cundom, Lisandro Segovia y Comodoro Rivadavia, entre otras.

Como resultado de este último dispositivo, los uniformados procedieron a la demora de un hombre y al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave-, continuándose con los trámites correspondientes.

De esta manera, los distintos procedimientos arrojaron como resultado un total de 12 personas demoradas y una motocicleta secuestrada preventivamente, las cuales fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.