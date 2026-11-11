En operativos de prevención demoraron a 12 personas y secuestraron una motocicleta

Uno de los procedimientos se
concretó durante la jornada del lunes 09-11-26, entre las 19:00 y las 23:00hs,
cuando personal del Comando de Patrullas -motorizada- implementó un operativo
Interjurisdiccional barrido en la zona céntrica, abarcando las jurisdicciones
de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta Urbana.
Como resultado de estas tareas,
se procedió a la demora de diez personas, de las cuales cuatro fueron
trasladadas a la Comisaría Primera y seis a la Comisaría Cuarta, para continuar
con las diligencias correspondientes.
Por otra parte, personal del GRIM
IV y del comando de patrullas, desarrollaron otro operativo preventivo en
jurisdicción de la Comisaría Decimosexta Urbana, que finalizó alrededor de las
22:00, con una persona demorada, quien fue trasladada a la citada dependencia
jurisdiccional.
Asimismo, en el marco de las
recorridas preventivas realizadas en horario matutino, efectivos del GRIM V
llevaron adelante controles por distintos sectores comprendidos entre las
avenidas La Paz, Patagonia y calles Teniente Ibáñez, Arequipa, Teniente Cundom,
Lisandro Segovia y Comodoro Rivadavia, entre otras.
Como resultado de este último
dispositivo, los uniformados procedieron a la demora de un hombre y al
secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave-, continuándose con
los trámites correspondientes.
De esta manera, los distintos
procedimientos arrojaron como resultado un total de 12 personas demoradas y una
motocicleta secuestrada preventivamente, las cuales fueron trasladados a las
comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.