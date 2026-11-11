En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la noche de ayer 10-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1 -G.R.I.M. I-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando, causando intranquilidad.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:30 horas, cuando los efectivos hallándose por calles Don
Bosco y Belgrano, divisaron a una persona observando los vehículos estacionados
y al notar la presencia policial, intento evitar ser interceptado, por lo que,
el personal procedió a la demora e identificación del mismo, resultando ser un
hombre mayor de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar.
Posteriormente, el demorado fue
trasladado a la comisaria primera urbana, donde se continuaron con los tramites
de rigor.