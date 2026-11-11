miércoles, 11 de noviembre de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

En horas de la noche de ayer 10-11-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1 -G.R.I.M. I-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando, causando intranquilidad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:30 horas, cuando los efectivos hallándose por calles Don Bosco y Belgrano, divisaron a una persona observando los vehículos estacionados y al notar la presencia policial, intento evitar ser interceptado, por lo que, el personal procedió a la demora e identificación del mismo, resultando ser un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar.

Posteriormente, el demorado fue trasladado a la comisaria primera urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.   