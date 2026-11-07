En tres allanamientos demoran a cuatro personas por narcomenudeo

Primeramente, se procedió al
diligenciamiento de dos órdenes de allanamientos en dos domicilios ubicados en
el Barrio Cichero, donde se secuestraron envoltorios con sustancias
blanquecina, que, tras los correspondientes test orientativos, arrojaron resultado
positivo para cocaína. Asimismo, se secuestró una balanza de precisión,
teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos que serían utilizados para
el fraccionamiento de la sustancia. Además, se procedió a la aprehensión de
cuatro personas mayores de edad -dos hombres y dos mujeres-, quienes tendrían
vinculación la causa que se investiga.
Luego, diligenciaron un tercer
allanamiento en un inmueble del Barrio Bejarano, donde secuestraron sustancias
de origen vegetal que, tras el test orientativo, arrojó resultado positivo para
marihuana, además de tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Al respecto, las personas aprehendidas junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan las actuaciones correspondientes.