sábado, 7 de noviembre de 2026

En tres allanamientos demoran a cuatro personas por narcomenudeo

En la jornada de ayer 06-11-26, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a la División P.A.R. y Canes, en el marco de investigaciones por supuesta infracción a la Ley Nacional Nº23.737 en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante el diligenciamiento de tres órdenes de allanamientos en los Barrios Cichero y Bejarano, logrando la aprensión de cuatro personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Primeramente, se procedió al diligenciamiento de dos órdenes de allanamientos en dos domicilios ubicados en el Barrio Cichero, donde se secuestraron envoltorios con sustancias blanquecina, que, tras los correspondientes test orientativos, arrojaron resultado positivo para cocaína. Asimismo, se secuestró una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Además, se procedió a la aprehensión de cuatro personas mayores de edad -dos hombres y dos mujeres-, quienes tendrían vinculación la causa que se investiga.

Luego, diligenciaron un tercer allanamiento en un inmueble del Barrio Bejarano, donde secuestraron sustancias de origen vegetal que, tras el test orientativo, arrojó resultado positivo para marihuana, además de tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Al respecto, las personas aprehendidas junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan las actuaciones correspondientes.