Encontraron a un toro que se había extraviado de un campo en Empedrado

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado, tras diversas tareas de búsqueda y rastrillaje, lograron localizar y recuperar un animal vacuno que se había extraviado de un establecimiento rural de esa localidad, siendo posteriormente restituido a su propietario.
El procedimiento se inició luego de que un productor ganadero de la Cuarta Sección Lomas de Empedrado solicitara colaboración policial, debido a que uno de sus animales, un toro -de raza Braford- se había extraviado de su propiedad.
Ante esta situación, los uniformados iniciaron recorridas y rastrillajes por distintos sectores de la zona rural, realizando además entrevistas con vecinos y tareas de relevamiento para establecer el posible paradero del animal.
Como resultado de estas diligencias, los efectivos lograron localizar al toro con vida y en buenas condiciones, procediendo posteriormente a su restitución al legítimo propietario.