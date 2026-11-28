El procedimiento se inició cuando el conductor de una Toyota Hilux embistió un puesto de control para intentar huir, en la localidad de 9 de Julio.
El rodado fue localizado por los uniformados a unos 13 kilómetros, en un camino terrado de Santiago de Liniers, con el cargamento.
El viernes, en el marco del Plan Guacurarí, efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” mientras realizaban tareas de control vial, notan como un vehículo no acata las órdenes de detención y embiste el puesto, dándose se la fuga.
Ante esta situación, los gendarmes alertaron los controles e iniciaron un seguimiento, localizando el rodado a unos 13 kilómetros sobre un camino terrado, con la puerta del conductor abierta. A la altura del kilómetro 45 de la Ruta Provincial N° 17.
Tras asegurar la zona y realizar rastrillajes, los uniformados inspeccionan el vehículo, donde confirmaron que trasladaba cajas de cigarrillos. Al poner en conocimiento a la Fiscalía Federal Descentralizada de Eldorado y con la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, se trasladó la camioneta al asiento del Escuadrón para una requisa minuciosa.
Contabilizaron 100.000 paquetes de cigarrillos, ingresadas desde el exterior del país, en infracción de la Ley 22.415. Asimismo, al verificar los antecedentes del vehículo mediante el número de chasis, se constató que poseía pedido de secuestro por robo/hurto en la República Federativo de Brasil.
Intervinieron Juzgado Federal y Fiscalía Federal de El dorado, con colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Delegación de Puerto Iguazú.