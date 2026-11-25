El procedimiento se concretó
alrededor de las 19:30 horas, cuando los efectivos se hallaban realizando sus
labores específicas por Ruta Provincial N° 5, donde detuvieron la marcha de un
vehículo automotor en el cual se trasladaban tres hombres de 32, 33 y 41 años
de edad, además, en el interior del mismo hallaron un cartucho -calibre .22-, y
una pistola semiautomática -marca Bersa Thunder, calibre .22- con cargador
colocado, el cual llevaba siete proyectiles y uno más en recamara.
En este contexto, al solicitar
las documentaciones del arma, uno de los ocupantes presentó las credenciales de
legítimo usuario y tenencia de arma, sin embargo, con la intervención de la
Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta
portación de arma de fuego, ya que no contaban con la misma.
Al respecto, los hombres fueron demorados y el arma secuestrada bajo las formalidades legales, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.