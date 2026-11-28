El procedimiento se concretó
luego de que el personal fuera alertado del ilícito ocurrido, en el cual, un
sujeto habría utilizado un arma blanca -cuchillo- y mediante amenazas, sustrajo
dinero en efectivo de un local comercial ubicado por calle Sarmiento de esa
localidad.
En este contexto, desplegaron
intensas recorridas por la zona y conjuntamente con la inspección de las
cámaras de seguridad, lograron identificar y localizar a un hombre mayor de
edad, quien estaría sindicado como presunto autor, además, secuestraron distintas
prendas de vestir, que serían presumiblemente las utilizadas al momento del
hecho.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.