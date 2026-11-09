Goya: La Policía rescató a cinco perros maltratados y sin alimento

El procedimiento se concretó por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, quien ordenó las diligencias correspondientes para verificar la situación de los animales y garantizar su resguardo.
Como resultado de la intervención, los uniformados lograron el rescate de cinco perros, tratándose de un pitbull, dos caniches y dos perros mestizos, los cuales se encontraban en el inmueble.
En ese contexto, y conforme a las directivas impartidas por la autoridad fiscal, se concretó la entrega voluntaria de los animales, que posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial para su protección y resguardo.
Cabe destacar que este procedimiento se suma a otras intervenciones realizadas recientemente por la Policía Rural de Goya en el mismo barrio, relacionadas con la protección de animales domésticos.
Por el hecho se continúan las diligencias correspondientes, a fin de determinar las circunstancias en las que se encontraban los animales y establecer si existieron conductas de maltrato.