lunes, 9 de noviembre de 2026

Goya: La Policía rescató a cinco perros maltratados y sin alimento

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya llevaron adelante un procedimiento relacionado con la protección animal, logrando rescatar a cinco perros que se encontraban en una vivienda del barrio El Chacal, en el marco de una investigación por supuesto maltrato animal.

El procedimiento se concretó por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, quien ordenó las diligencias correspondientes para verificar la situación de los animales y garantizar su resguardo.

Como resultado de la intervención, los uniformados lograron el rescate de cinco perros, tratándose de un pitbull, dos caniches y dos perros mestizos, los cuales se encontraban en el inmueble.

En ese contexto, y conforme a las directivas impartidas por la autoridad fiscal, se concretó la entrega voluntaria de los animales, que posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial para su protección y resguardo.

Cabe destacar que este procedimiento se suma a otras intervenciones realizadas recientemente por la Policía Rural de Goya en el mismo barrio, relacionadas con la protección de animales domésticos.

Por el hecho se continúan las diligencias correspondientes, a fin de determinar las circunstancias en las que se encontraban los animales y establecer si existieron conductas de maltrato.