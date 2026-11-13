Goya: La Policía secuestró más de 200 kg de carne faenada clandestinamente

En la jornada de ayer 12-11-26, Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya realizó controles en carnicerías en diferentes puntos de la ciudad de Goya, hasta que en un comercio ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 788. Durante la inspección, junto al veterinario, encontraron distintos cortes y subproductos cárnicos guardados en cámara frigorífica y freezers sin los correspondientes sellos sanitarios.
En ese marco, el propietario no
pudo presentar documentación que acreditara el control sanitario de la carne.
Ante lo cual se puso en conocimiento del fiscal Rural en turno, quien dispuso
el inició de una causa por infracción al artículo 206 del Código Penal,
procediendo al secuestro de 215 kilos de productos cárnicos.
Toda la mercadería fue
posteriormente desnaturalizada en el vertedero municipal, en tanto, en la
citada unidad especial se prosigue con los tramites que corresponde.