Goya: Secuestran la moto utilizada por un menor que realizaba maniobras peligrosas

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Cuarta de Goya, tras la viralización de un video donde se observaba a un joven realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta, realizaron un eficaz trabajo investigativo que posibilitó secuestrar el rodado utilizado e identificar a su conductor, el cual, resultó ser menor de edad.
Las labores investigativas dieron inicio luego de que en redes sociales se viralizaran imágenes de una persona realizando maniobras peligrosas -"willy"-, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, ante lo cual, se llevaron a cabo distintas diligencias y como resultado de las mismas, concretaron el secuestro de una motocicleta -110cc-, presuntamente utilizada y la identificación del supuesto conductor, un joven menor de edad.
Cabe destacar que la Policía de Corrientes continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control vial, con el objetivo de evitar conductas imprudentes y garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía pública.