miércoles, 4 de noviembre de 2026

Gracias a las cámaras de seguridad la Policía localizó un automóvil con pedido de secuestro

En la jornada de ayer 03-11-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, mediante un trabajo coordinado entre el Sistema Integral de Seguridad 911 y la Sala de Monitoreo, lograron localizar un automóvil que registraba un pedido de secuestro judicial en el marco de una causa investigada en la localidad de Empedrado.

El procedimiento se inició alrededor de las 08:30horas, cuando el sistema de seguridad 911 detectó, en inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Santa Fe, un automóvil -marca Peugeot 308-, sobre el cual pesaba una orden de secuestro solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación interviniente.

Ante esta situación, se emitió una alerta a los móviles policiales, unidades motorizadas y puestos de control, mientras que operadores de la Sala de Monitoreo del 911 realizaron un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, a fin de establecer el recorrido y la ubicación del vehículo.

Como resultado de estas tareas, alrededor de las 12:00, los operadores lograron visualizar nuevamente el automóvil circulando por avenida Gobernador Pujol, por lo que inmediatamente alertaron a los móviles policiales más cercanos y de la Comisaría jurisdiccional, que lograron interceptarlo en inmediaciones de dicha avenida y calle Jujuy.

En el lugar, los uniformados procedieron a identificar al conductor, un hombre de 29 años, y al secuestro del rodado, dando intervención a las autoridades competentes, a fin de continuar con las diligencias judiciales correspondientes.