Gracias a las cámaras de seguridad la Policía localizó un automóvil con pedido de secuestro

El procedimiento se inició
alrededor de las 08:30horas, cuando el sistema de seguridad 911 detectó, en
inmediaciones de avenida 3 de Abril y calle Santa Fe, un automóvil -marca
Peugeot 308-, sobre el cual pesaba una orden de secuestro solicitada por la Unidad
Fiscal de Investigación interviniente.
Ante esta situación, se emitió
una alerta a los móviles policiales, unidades motorizadas y puestos de control,
mientras que operadores de la Sala de Monitoreo del 911 realizaron un
seguimiento mediante las cámaras de seguridad, a fin de establecer el recorrido
y la ubicación del vehículo.
Como resultado de estas tareas,
alrededor de las 12:00, los operadores lograron visualizar nuevamente el
automóvil circulando por avenida Gobernador Pujol, por lo que inmediatamente
alertaron a los móviles policiales más cercanos y de la Comisaría jurisdiccional,
que lograron interceptarlo en inmediaciones de dicha avenida y calle Jujuy.
En el lugar, los uniformados
procedieron a identificar al conductor, un hombre de 29 años, y al secuestro
del rodado, dando intervención a las autoridades competentes, a fin de
continuar con las diligencias judiciales correspondientes.