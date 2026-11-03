Hallan a 181 kilómetros de distancia un caballo que había sido robado a fines de Julio

Tras más de tres meses de incertidumbre y una exhaustiva investigación, efectivos de la Policía Rural de La Cruz lograron recuperar una yegua tordilla que había sido robada a finales de julio. El equino fue localizado en un campo ubicado a 181 kilómetros del lugar donde ocurrió el ilícito.
La investigación se inició el pasado 31 de julio, fecha en que el propietario radicó la denuncia por la desaparición del animal. A lo largo de este período, el constante cruce de datos entre el damnificado, vecinos de la zona y la fuerza policial resultó determinante para dar con una pista clave: un animal de idénticas características había sido avistado en un predio del paraje Alem Cué.
Con esta información, una comisión policial se desplazó hacia la zona rural de San Salvador. Finalmente, en las inmediaciones del establecimiento "El Recreo", las autoridades hallaron a la yegua. El encargado del lugar colaboró con el procedimiento y entregó al animal de manera voluntaria, manifestando que había sido trasladado hasta allí por un familiar.
Por directivas de la fiscal Mariana Lena, se llevó a cabo el acta de reconocimiento, donde el dueño confirmó fehacientemente la propiedad de la yegua. Culminado el procedimiento legal, la historia tuvo un final feliz y el animal ya se encuentra de regreso con su propietario.