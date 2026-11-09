lunes, 9 de noviembre de 2026

Hondo pesar por el fallecimiento del Oficial Subayudante Gabriel Ezequiel Cantero Q.E.P.D.

Con profundo pesar, la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes comunica el fallecimiento del Oficial Subayudante Gabriel Ezequiel Cantero, quien prestaba servicios en la Unidad Especial de Patrulla Metropolitana.

Ante tan irreparable pérdida, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Dn. Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval, junto a los integrantes del Estado Mayor Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Comisarías y Divisiones, hacen llegar sus más sinceras condolencias y acompañan en el dolor a sus familiares, amigos y camaradas.

Asimismo, la Institución Policial hace extensivo su acompañamiento a todos aquellos que compartieron con él la vocación de servicio, el compromiso y la labor cotidiana, elevando una oración por su eterno descanso.

En este difícil momento, rogamos a Dios que brinde fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

Que brille para él la luz que no tiene fin.