Hondo pesar por el fallecimiento del Oficial Subayudante Gabriel Ezequiel Cantero Q.E.P.D.

Ante tan irreparable pérdida, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Dn. Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval, junto a los integrantes del Estado Mayor Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Comisarías y Divisiones, hacen llegar sus más sinceras condolencias y acompañan en el dolor a sus familiares, amigos y camaradas.
Asimismo, la Institución Policial hace extensivo su acompañamiento a todos aquellos que compartieron con él la vocación de servicio, el compromiso y la labor cotidiana, elevando una oración por su eterno descanso.
En este difícil momento, rogamos a Dios que brinde fortaleza y consuelo a sus seres queridos.
Que brille para él la luz que no tiene fin.