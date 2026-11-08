Intensos operativos de contralor durante la madrugada

En horas de la madrugada de hoy 08-11-26, entre las 00:00 hasta aproximadamente las 04:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, con la colaboración de sus pares del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M 2- y del Grupo de Táctico Operativo -G.T.O-, llevaron adelante un operativo integral de prevención y control en inmediaciones de la citada jurisdicción.
Durante dichos procedimientos
contaron además con la presencia del Personal de Transito de la Municipalidad
de esta Ciudad, donde procedieron a la identificaron y demoraron a varias
personas para averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el
control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.