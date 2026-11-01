Intensos operativos de prevención en los accesos a los cementerios por el “Día de todos los Santos”

En el marco de la tradicional conmemoración del “Día de todos los santos”, la Policía de Corrientes intensifica los trabajos de prevención y seguridad en los accesos e inmediaciones de los cementerios de capital y de las distintas localidades del interior provincial, ante la importante concurrencia de personas que se acercan a recordar a sus seres queridos.
En este contexto, efectivos
policiales de las distintas dependencias despliegan tareas de vigilancia,
patrullajes preventivos y ordenamiento de la circulación vehicular y peatonal,
con el propósito de brindar seguridad y acompañamiento a las familias que
participan de esta significativa tradición.
Asimismo, se reforzó la presencia policial en los sectores de mayor circulación, especialmente en los ingresos y egresos de los cementerios, procurando facilitar el desplazamiento de los visitantes y prevenir posibles inconvenientes.