Operativos de seguridad vial y Prevención: Labraron 32 infracciones, secuestraron una moto y detuvieron a un hombre con pedido de captura

Los procedimientos se
desarrollaron durante la víspera y en las primeras horas de hoy, en el marco de
las directivas impartidas por la superioridad y del dispositivo denominado Plan
Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N.º 12, mediante el cual se intensificaron
las tareas de prevención y fiscalización en los distintos controles camineros y
operativos móviles.
En ese contexto, personal de la
mencionada unidad, con la colaboración de efectivos de la Prefectura Naval
Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA),
desarrolló controles en diferentes sectores de la Ruta Nacional N.º 12, Ruta
Provincial N.º 5 y puestos camineros conocidos como Petrona 1, 2 y 3, entre
otros.
Uno de los procedimientos
destacados se concretó en el control policial N.º 4, ubicado sobre Ruta
Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1024, donde efectivos de la UETyC,
conjuntamente con personal de la PSA, interceptaron una motocicleta -marca Zanella
ZB de 110 cc, que circulaba sin chapa patente colocada. Al proceder a la
identificación de su conductor, un joven de 23 años, y consultar sus datos en
el Sistema de Información Policial (SISPOL), se constató que registraba un
pedido activo de búsqueda y localización, requerido por el Juzgado de Familia
N.º 3 de Corrientes.
Al respecto, en la citada unidad especial se desarrollaron los distintos tramites que corresponden a cada caso.