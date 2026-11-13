viernes, 13 de noviembre de 2026

Operativos de seguridad vial y Prevención: Labraron 32 infracciones, secuestraron una moto y detuvieron a un hombre con pedido de captura

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera (U.E.T.y C.), llevaron adelante diversos operativos de control vehicular, identificación de personas y prevención de siniestros viales en distintos puntos estratégicos de rutas nacionales, provinciales y accesos a la ciudad Capital, obteniendo como resultado 32 actas de infracción, la retención preventiva de una motocicleta y la demora de un hombre que registraba un requerimiento judicial activo.

Los procedimientos se desarrollaron durante la víspera y en las primeras horas de hoy, en el marco de las directivas impartidas por la superioridad y del dispositivo denominado Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N.º 12, mediante el cual se intensificaron las tareas de prevención y fiscalización en los distintos controles camineros y operativos móviles.

En ese contexto, personal de la mencionada unidad, con la colaboración de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), desarrolló controles en diferentes sectores de la Ruta Nacional N.º 12, Ruta Provincial N.º 5 y puestos camineros conocidos como Petrona 1, 2 y 3, entre otros.

Uno de los procedimientos destacados se concretó en el control policial N.º 4, ubicado sobre Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1024, donde efectivos de la UETyC, conjuntamente con personal de la PSA, interceptaron una motocicleta -marca Zanella ZB de 110 cc, que circulaba sin chapa patente colocada. Al proceder a la identificación de su conductor, un joven de 23 años, y consultar sus datos en el Sistema de Información Policial (SISPOL), se constató que registraba un pedido activo de búsqueda y localización, requerido por el Juzgado de Familia N.º 3 de Corrientes.

Al respecto, en la citada unidad especial se desarrollaron los distintos tramites que corresponden a cada caso.