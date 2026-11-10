Isla Apipé: La Policía puso en funcionamiento el Destacamento San Antonio con personal permanente y móvil propio

La nueva dependencia contará con efectivos policiales radicados de manera permanente en la isla y un móvil policial 0 km, asignado exclusivamente para fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y seguridad en todo el territorio insular.
La incorporación de la unidad móvil demandó un operativo logístico especial para su traslado hasta la isla, atravesando el río Paraná mediante la balsa municipal. La tarea fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Jefatura de Policía y la Municipalidad de Isla Apipé.
Esta nueva dependencia permitirá reforzar la presencia policial y brindar una respuesta más inmediata ante los requerimientos de los habitantes, productores y visitantes de la zona.
Entre sus principales objetivos se encuentran la prevención del abigeato, el control de la caza y pesca furtiva, la protección de los recursos naturales y la asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia, especialmente durante los períodos de crecida del río.
De esta manera, la Policía de Corrientes continúa fortaleciendo su despliegue territorial, incorporando recursos humanos y logísticos para garantizar mayor prevención, seguridad y cercanía con cada comunidad de la provincia.