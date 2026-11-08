Itatí: La Policía recuperó seis postes de madera recientemente sustraídos

Efectivos de la Comisaría de
Distrito Itatí, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y
eficaz accionar, lograron hallar y recuperar los postes de madera que habían
sido sustraídos.
El procedimiento lo concretaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de seis postes de madera de
palmera de una obra en restauración de dicha localidad, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta
manera hallar y recuperar lo recientemente sustraído.
Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.