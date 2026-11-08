domingo, 8 de noviembre de 2026

Itatí: La Policía recuperó seis postes de madera recientemente sustraídos

Efectivos de la Comisaría de Distrito Itatí, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar los postes de madera que habían sido sustraídos.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de seis postes de madera de palmera de una obra en restauración de dicha localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y recuperar lo recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.