Itatí: La Policía recuperó una moto robada

En la tarde de ayer 10-11-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Itatí junto a sus pares de la División de Investigación Criminal -D.I.C.-, en el marco de un legado judicial que se investiga por -supuesto robo-, con la intervención de la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar amplias labores de investigación, lograron hallar y recuperar la motocicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones del Barrio Ibiray, cuando los citados efectivos se hallaban
realizando rastrillajes en la zona, logrando observar entre malezales y
vegetación, oculta una motocicleta -marca Corven Energy 110 cc.-, la cual, tras
las correspondientes averiguaciones, resultó ser la sustraída.
Al respecto, el rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y traslado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.