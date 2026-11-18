En la madrugada de hoy 18-11-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Itati, procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta que fue abandonada en la vía pública, la cual, tras realizar las primeras averiguaciones, presentaba irregularidades en el dominio.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones de la Garita Municipal de la citada localidad, donde los
uniformados tomaron conocimiento sobre una motocicleta - marca Corven, modelo
110 CC- que fue abandonada en la vía pública, por lo que, tras proceder al
secuestro preventivo del rodado y realizar las averiguaciones correspondientes,
lograron constatar que el dominio colocado no coincidía con el rodado.
Ante ello, el rodado fue
trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con las labores
investigativas, hasta tanto se pueda constatar la procedencia del mismo.