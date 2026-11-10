Itatí: Recuperarorn postes robados y demoraron a un hombre por disturbios

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 09:30 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de seis postes de madera, ante lo cual, tras realizar diversas labores investigativas, lograron recuperar la totalidad de los mismos.
Posteriormente, alrededor de las 13:00 horas, a través de un llamado al 101, el personal recibió la alerta acerca de un hombre molestando a los transeúntes por calles Castor de León entre San Luis del Palmar y Desiderio Sosa de esa localidad, por lo que, rápidamente acudieron al lugar y procedieron a la demora e identificación del hombre de 42 años de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar, además, llevaba un producto de higiene personal que no supo acreditar su procedencia.
Al respecto, lo recuperado junto al demorado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes en cada caso.