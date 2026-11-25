El hecho fue denunciado el pasado
23-11-26 por una mujer de 35 años, quien manifestó que, alrededor de las 05:30
horas, personas desconocidas habrían ingresado a su domicilio y sustraído el
mencionado electrodoméstico. Ante esta situación, los uniformados implementaron
de manera inmediata un dispositivo de rastrillaje en distintos sectores de la
localidad.
Como resultado de las tareas
desplegadas, los policías lograron localizar el televisor -marca Sanyo de 24 pulgadas-, en
un terreno descampado del barrio Ibiray, donde se encontraba oculto bajo bolsas
de nylon y otros residuos, procediéndose a su secuestro preventivo.
Al respecto, se dio intervención
a la Unidad Fiscal competente, que dispuso la entrega del elemento recuperado a
la denunciante. En tanto, en la citada dependencia policial se continúan con
las diligencias de rigor tendientes a identificar a los presuntos autores del
hecho.